Диетолог объяснила, почему люди после похудения снова набирают вес

Группа американских ученых установила, что люди с ожирением, которые сбросили вес, в будущем снова набирают нежелательные килограммы. Это обусловлено тем, что они не меняют свое отношение к питанию. Диетолог Маргарита Королева рассказала о том, что нужно делать, чтобы не набрать вес после похудения.