Диетолог объяснила, почему люди после похудения снова набирают вес
Группа американских ученых установила, что люди с ожирением, которые сбросили вес, в будущем снова набирают нежелательные килограммы. Это обусловлено тем, что они не меняют свое отношение к питанию. Диетолог Маргарита Королева рассказала о том, что нужно делать, чтобы не набрать вес после похудения.
«Все определяется тем, с кем работает пациент, какова психология вопроса, насколько врач познает пациента и понимает механизмы, которые приводят человека к избытку веса. Это механизмы и физиологические, и психологические», – отметила специалист.
Маргарита Королева считает, что человеку требуется комплексный подход под наблюдением врача. Также важна мотивационная составляющая и желание изменить не просто пищевые привычки, но и целиком весь образ жизни.
«Все определяется мотивацией, благодаря чему люди не просто теряют массу тела, они становятся другими. Важно не просто изменить питание, а настроить себя на другую жизнь. В этой жизни будут другими питание, активность, энергия, поставленные цели, задачи», – рассказала в беседе с «Общественной службой новостей» Королева.
Специалист подчеркнула, что многое зависит и от врача-диетолога. Врач ведет пациента, знакомит с организмом и его процессами, а также прививает правильные пищевые привычки. Под воздействием специалиста жизнь человека может кардинально измениться.