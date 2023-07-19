Врач назвала действия, которые способствуют выработке гормона счастья

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала простые действия, которые помогают дополнительной выработке серотонина — гормона счастья.

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По словам эксперта, надо вкусно есть и не переставать учиться чему-то новому. Поможет также прослушивание любимой музыки, хобби, походы на культурные мероприятия, общение с близкими людьми.

— Это может стать мощным источником силы, кровь не водица, как говорится, — написала специалист в своем Telegram-канале.

Также Павлова порекомендовала чаще бывать на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду. Кроме того, самая примитивная физическая активность тоже может поспособствовать выработке серотонина.

Психиатр Гладышев дал советы о приеме витаминов для снятия стресса. По словам эксперта, стресс является естественной реакцией организма на различные жизненные ситуации, которые могут произойти в течение дня.