Ортопед объяснил, откуда берётся «косточка» на ноге

Врач Бельхамиди назвал увлечение спиртным одной из причин появления «косточки» на ноге. Вальгусная деформация первого пальца стопы (научное название той самой «косточки») иногда остаётся чисто косметическим дефектом, а порой доставляет большие неудобства. Травматолог-ортопед, заместитель главного врача Клиники Ильи Труханова в Куркино Рашид Бельхамиди объяснил, откуда вообще берётся «косточка» на ноге.

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«Косточка» на ноге: причины появления

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Как правило, вальгусная деформация стопы развивается на фоне поперечного плоскостопия, а подвержены ей чаще всего женщины. Всё дело в том, что это заболевание связано с гормональной перестройкой. Так что в период пубертата, беременности и постменопаузы проблема с выпирающей косточкой у большого пальца ноги может обостриться, предупредил эксперт.

Но есть и другие причины появления «косточек» на ногах:

ревматоидный артрит, при котором иммунная система разрушает мелкие суставы, деформируя их и образуя костные разрастания на фалангах пальцев;

подагра, при которой суставы увеличиваются в объёмах из-за накопления кристаллов мочевой кислоты в суставах;

генетическая предрасположенность;

нарушение метаболизма;

болезнь почек;

чрезмерное употребление алкоголя.

Повлиять на образование «косточек» может даже профессиональная деятельность. Это заболевание часто встречается у профессиональных фигуристов, а также тех, кто профессионально занимается балетом и художественной гимнастикой, рассказал Бельхамиди.

Что делать, чтобы не росла «косточка» на ноге

Бывает четыре степени вальгусной деформации стопы. На первой стадии угол смещения первого пальца не превышает 20%. В этом случае с внешней стороны у его основания будет видно небольшое набухание, но не более того.

А вот на четвёртой стадии «косточка» достигает таких размеров, что большой палец почти полностью закрывает соседний. Всё это сопровождается не только изменением внешнего вида стопы, но и болевыми ощущениями. Причём боль может возникать не только при ходьбе, но даже когда вы лежите на диване. Про любимые босоножки придётся забыть — из-за «шишки» вы просто не сможете в них влезть.

Чтобы не дать «косточкам» на ногах осложнить вам жизнь, всегда ответственно подходите к выбору обуви, посоветовал ортопед. Главное зло — каблуки и обувь с нефиксируемой нестабильной подошвой, вроде вьетнамок или угг. Её нужно носить как можно реже.

Не лишним будет сделать себе индивидуальные ортопедические стельки, добавил врач. Это тоже достаточно эффективный метод профилактики вальгусной деформации стопы, сказал он «Газете.ru».

Какая обувь вредна для ног

Сосудистый хирург Данил Наумов перечислил несколько видов обуви, ношение которой точно не добавит здоровья вашим ногам.

Высокие каблуки, к примеру, опасны не только риском появления «косточки» на ногах, но и другими проблемами. Например, такая обувь увеличивает риск развития молоткообразной деформации большого пальца стопы.

Особенно внимательными стоит быть тем, у кого есть родственники с похожими проблемами, предупреждал врач. Им, помимо подбора обуви, стоит делать ещё и специальные упражнения для стоп.

Туфли с узким носом, по мнению хирурга, тоже стоит убрать из своего гардероба. Всё потому, что они сжимают стопу и не дают нагрузке распространяться равномерно.