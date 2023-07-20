Названы полезные для здоровья напитки

Потребляемые человеком напитки оказывают значительное влияние на его внешний вид и самочувствие. Какие из них приносят пользу организму, "Известиям" рассказал терапевт, гастроэнтеролог Шота Каландия.

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По словам специалиста, к ним относятся натуральные соки, которые в зависимости от своего состава обладают различными свойствами. Например, фреш из черники улучшает зрение, помогает при диабете и сохраняет молодость. А содержащий витамины А, С, Е, цинк, кальций, фосфор, магний и другие микроэлементы гранатовый сок оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

"Свекольный сок богат клетчаткой с низкомолекулярным пектином, что способствует выведению тяжелых металлов, предотвращает размножение вредных бактерий. В виноградном соке содержится аскорбиновая кислота, витамины группы В, он помогает сохранить память, способствует улучшению качества кожи, ногтей и волос" – добавил терапевт.

Врач также назвал напитки, которые замедляют старение: среди них зеленый чай, какао и натуральный кофе. В них содержатся катехины, пантотеновая и кофеиновая кислоты соответственно.

Эксперт предупредил, что перечисленные напитки могут быть противопоказаны некоторым людям, поэтому перед их употреблением следует проконсультироваться с врачом.