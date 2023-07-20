Как получить витамин D, если выдалось дождливое лето

Всем известно, что витамин D вырабатывается кожей под действием ультрафиолетовых лучей определенного диапазона, однако что делать, если за окном сплошные дожди? Давайте разберемся, для чего нам нужен этот витамин и как его получить, если вы мало бываете на солнце.

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Лето в средней полосе России в этом году не радует особо жаркой погодой, снова зарядили дожди, а в промежутке между ними температура такова, что в купальнике особо не расположиться. На Юге же побывать не у всех получится. А ведь в теплое время года есть шанс восполнить витамин D — вещество, без которого невозможно представить здоровые кости и зубы. Витамин D помогает усваивать кальций, с его помощью он встраивается в кости, чтобы они оставались крепкими.

Витамин D — уникальный гормон или прогормон, который появляется в организме человека под действием солнечного света. Кроме здоровья костей, о которых упоминалось выше, он отвечает за иммунитет, участвует в регуляции работы сердца и памяти, а также входит в состав половых гормонов, в частности — тестостерона. Без него взрослые будут болеть остеопорозом, у детей неправильно будут формироваться кости и иммунитет, а беременным будет непросто выносить ребенка.

Витамин D синтезируется кожей под воздействием ультрафиолетовых лучей, а еще мы можем получить его с пищей. Правда соотношение этих источников 80:20, то есть бОльшую часть мы получаем с солнцем. При этом важно не просто выйти на улицу, а пробыть там от 15 до 30 минут на открытых солнечных лучах хотя бы в футболке с коротким рукавом, чтобы были открытые участки кожи. При этом, если вы нанесли на кожу крем с SPF защитой, витамин D синтезироваться не будет.

Однако если посмотреть на карту России, можно отметить, что вся страна лежит за той широтой, где солнца катастрофическим мало. Учитывая, какое сейчас лето, шансов получить полезное вещество у нас еще меньше. Что же делать? Конечно, стараться улучать моменты, когда на улице солнце, и хотя бы немного подставлять ему кожу. Не в дневное время, чтобы не получить ожог. А еще не стоит переусердствовать, так как рак кожи никто не отменял. В этой связи стоит особое внимание обратить на содержимое холодильника. Из каких продуктов можно получить витамин D?

В каких продуктах содержится витамин D? жирная рыба: форель, тунец, макрель, лосось, скумбрия, сельдь

печень трески

продукты, обогащенные витамином D

сыр

яичные желтки

печень говяжья

сливочное масло

грибы

Чемпионом по содержанию витамина D является печень трески, выбирайте ту, что была произведена прямо в море с минимумом добавок — только соль и специи. Печень трески отлично дополнит подсушенный хлеб, яйца и зелень. Полезная закуска!

Включайте продукты из списка в рацион регулярно и обращайте внимание на молочные продукты — йогурт, молоко, которые обогащены витамином D.

А можно в таблетках?