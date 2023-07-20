Ученые выяснили, почему после похудения легко набирается вес
Сбросившие вес люди со временем снова начинают набирать вес из-за изменений сбоев мозговой активности и показателей сытости. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования американских ученых.
Во время приема пищи кишечник обычно сигнализирует мозгу о поступлении в него питательных веществ. У людей с ожирением, в свою очередь, способность мозга реагировать на подобные сигналы значительно снижена. Осознание сытости не доходит до главного органа нервной системы, и человек продолжает есть.
Таким образом, несмотря на избавление от лишних килограммов описанная способность мозга не восстанавливается, поэтому уже похудевшие снова начинают набирать вес.
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