Эксперты рассказали о пользе ежевики для здоровья человека

Ежевика благодаря своему составу может положительно воздействовать на кровеносную систему человека, укреплять сосуды, предупреждать мутации в клетках и предотвращать развитие онкологических заболеваний. Об этом эксперты рассказали «Общественной службе новостей».

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Потребление ягоды, по их словам, может также стабилизировать обменные процессы и метаболизм и укрепить иммунитет. В мякоти ягоды содержатся семена, в которых содержатся Омега-3-6 жирные кислоты, клетчатка и антиоксиданты. В составе плодов много витаминов (A, C, E, витаминов группы B) и макроэлементов (калий, кальций, фосфор, магний, натрий), отмечают специалисты.

Огромную пользу ягода может оказать для мужчин, потому что она входит в десятку продуктов с самым высоким содержанием антиоксидантов. Они позволяют снизить уровень «плохого» холестерина, что сокращает риск повреждения артерий, возникновения атеросклероза и заболеваний сердца — частых причин смертности мужчин.

Пользу ежевика приносит и женщинам. Так, большое количество витамина С в ней участвует в синтезе коллагена, влияющего на эластичность и упругость кожи. Калий, кальций и магний, входящие в состав ежевики, снижают болевые ощущения во время менструации, улучшают настроение, повышают общий тонус.

Гастроэнтеролог Татьяна Терехова до этого говорила, что июль считается сезоном для таких ягод, как ежевика, вишня, смородина и малина. По словам врача, эти ягоды содержат большое количество витаминов и микроэлементов.