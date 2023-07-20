Назван повышающий сексуальное влечение женщин продукт

«В яйцах содержатся витамины В6 и В5, которые помогают активизировать сексуальное влечение. Кроме того, яйца помогают бороться со стрессом и сбалансировать уровень гормонов, которые необходимы для здорового либидо. Этот продукт можно употреблять в различных формах, например, в виде вареных вкрутую яиц, омлета или яйца-пашот», – рассказал диетолог Раджесвари В. Шетти.