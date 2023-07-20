Назван повышающий сексуальное влечение женщин продукт
Употребление яиц может помочь женщинам справиться со слабым сексуальным влечением и поднять либидо, сообщает новостной портал HealthShots со ссылкой на специалистов.
Слабое сексуальное влечение является распространенной проблемой среди женщин из-за ряда таких проблем, как стресс, усталость, прием некоторых видов лекарств и гормональные изменения во время цикла. Помочь в усилении сексуального влечения может добавление в рацион яиц.
Благодаря высокому содержанию белка, богатому профилю питательных веществ и уникальному химическому составу яйца обладают рядом свойств, которые могут положительно повлиять на либидо.
«В яйцах содержатся витамины В6 и В5, которые помогают активизировать сексуальное влечение. Кроме того, яйца помогают бороться со стрессом и сбалансировать уровень гормонов, которые необходимы для здорового либидо. Этот продукт можно употреблять в различных формах, например, в виде вареных вкрутую яиц, омлета или яйца-пашот», – рассказал диетолог Раджесвари В. Шетти.
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