Нутрициолог объяснил, в каких случаях бессмысленно пить коллаген
У коллагена как белкового вещества есть много разновидностей, но наиболее распространённым в теле человека является первый тип. Он содержится в коже, соединительных тканях, мышцах и сосудах. В то же время второй тип играет важную роль в здоровье хрящей и суставов.
Нутрициолог Николай Панасюк указывает на три ключевых фактора, которые могут сделать его употребление бессмысленным:
Нутрициолог отмечает, что многие люди сосредотачиваются на употреблении порошка, забывая при этом о правильном питании и хорошем пищеварении. Это может привести к ненужному использованию коллагеновых продуктов, когда основные проблемы лежат в других областях.
Чемпионат.com: главные новости