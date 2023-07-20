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Нутрициолог объяснил, в каких случаях бессмысленно пить коллаген

У коллагена как белкового вещества есть много разновидностей, но наиболее распространённым в теле человека является первый тип. Он содержится в коже, соединительных тканях, мышцах и сосудах. В то же время второй тип играет важную роль в здоровье хрящей и суставов.

Нутрициолог объяснил, в каких случаях бессмысленно пить коллаген
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Нутрициолог Николай Панасюк указывает на три ключевых фактора, которые могут сделать его употребление бессмысленным:

Нутрициолог отмечает, что многие люди сосредотачиваются на употреблении порошка, забывая при этом о правильном питании и хорошем пищеварении. Это может привести к ненужному использованию коллагеновых продуктов, когда основные проблемы лежат в других областях.

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