Как избавиться от утренних отеков? Советы фитнес-тренера

Отеки по утрам появляются из-за недостатка физической активности. Также пассивный образ жизни приводит к общей слабости и проблемам с кожей. Эти признаки связаны с нарушением циркуляции лимфы. Фитнес-консультант, тренер велнес-клуба Мария Осипенко рекомендует бороться с утренними отеками при помощи контрастного душа и перемен в рационе питания.

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Справиться с застоем лимфы поможет добавление хотя бы небольших нагрузок в течение дня. Например, можно начать делать утреннюю зарядку, уделяя внимание грудному отделу и суставам, выполнять дыхательные упражнения.

Эксперт советует просыпаться не спеша: потягиваться после пробуждения, выполнять несложные упражнения до того, как встать с кровати, а затем принять контрастный душ. Если после сна сразу встать с кровати и активно двигаться, отток лимфы не запустится.

Мария Осипенко обратила внимание на контроль питания и водный баланс. В меню должно быть больше свежей зелени – петрушки, салата, кинзы, шпината, руколы и т.д. Также тренер посоветовала сократить потребление сладкого и соленого. Полезно пить чистую воду – стакан воды за каждую порцию чая или кофе.