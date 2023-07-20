Названы основные причины и симптомы распространенного психического заболевания

Причины возникновения биполярного аффективного расстройства (БАР) изучены не до конца, однако одной из основных считается наследственность. Об этом, а также о симптомах распространенного психического расстройства «Ленте.ру» рассказал кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Медведев.

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БАР является хроническим психическим заболеванием, которое характеризуется нарушением регулирования настроения, напомнил врач. При этом расстройстве периоды нормального, привычного для человека настроения сменяются эпизодами депрессии, мании либо менее выраженной формой мании — гипоманией, объяснил он.

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В 25 лет в среднем впервые обращается к психиатру пациент с БАР. Обычно самостоятельно человек приходит к врачу с жалобой на депрессию. Больных в состоянии мании в основном приводят к психиатрам родственники или друзья

По словам Медведева, причины возникновения БАР до конца неизвестны. Часто это наследуемое заболевание, при котором происходит периодическое нарушение обмена нейромедиаторов в нервной системе. Также появление симптомов болезни зачастую провоцируется сильными и постоянными стрессами и употреблением психоактивных веществ, например наркотиков.

Как проявляются маниакальный, депрессивный и смешанный эпизоды БАР?

В зависимости от наличия у человека на фоне депрессии и нормального настроения периодов маний или гипоманий, выделяют БАР первого и второго типа, рассказал психиатр.

Симптомы мании, по словам Медведева, включают в себя повышенное настроение (от веселости до бесконтрольного возбуждения), ускорение мыслительных процессов, нетипичную энергичность, стремление к постоянной деятельности, вместе с этим снижается способность к концентрации внимания на одной теме.

К симптомам депрессии Медведев отнес продолжающееся не менее двух недель подряд сниженное настроение и утрату удовольствия от ранее приятных вещей и действий.

В отличие от мании, сходные гипоманиакальные симптомы не оцениваются пациентами как тревожащие и не приводят к выпадению человека из обычной для него социальной жизни, подытожил психиатр.