112: в Махачкале девушка умерла в домашнем салоне у косметолога после укола

22-летняя жительница Дагестана скончалась после укола обезболивающего препарата, девушка планировала увеличить ягодицы у косметолога на дому. Об этом сообщает Telegram-канал 112. Девушка пришла к знакомой, проводившей косметические процедуры в домашнем салоне красоты. Перед операцией женщина сделала клиентке укол обезболивающего препарата, но к процедуре приступить так и не успела, 22-летней девушке стало плохо, она скончалась до приезда скорой помощи. СК Дагестана проводит доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По данным 112, косметолог, которая проводила процедуру, находится под подпиской о невыезде. На допросе она рассказала, что перед введением препарата спрашивала у клиентки про возможную аллергию. Та ответила, что неоднократно обезболивала кожу у косметологов лидокаином.