Чем отличается «живот-арбуз» от «живота-фартука»
Жир вокруг талии вырабатывает вещества, которые могут создать риск для здоровья. Медики выделяют «живот-арбуз» и «живот-фартук», один из них более опасен.
Об этом сообщила врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева.
— У большинства людей около 90 процентов жира в организме находится под кожей. Если вы нажмете пальцем на живот, то жир, который кажется мягким, — это подкожный жир. Остальные 10 процентов, называемые висцеральным жиром, лежат вне досягаемости под твердой брюшной стенкой, — пояснила врач.
По ее словам, из-за висцерального жира живот и становится похож на арбуз, и это более опасно, чем «живот-фартук». При этом чаще всего такое происходит с мужчинами, так как они имеют большую склонность к накоплению подобного жира, перелает Life.
Кривошеева предупредила, что из-за висцерального жира развиваются различные проблемы со здоровьем. Он вырабатывает больше белков, называемых цитокинами, которые могут вызывать воспаление, являющееся фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Также он производит предшественника ангиотензина, белка, вызывающего сужение кровеносных сосудов и повышение артериального давления, сообщила врач.
Ученые из Университета штата Вирджиния установили, что жировые отложения на талии могут защищать некоторых людей от диабета. Накопление жира вокруг живота считается признаком метаболического синдрома, что в свою очередь является нарушением обмена веществ, связанным с ожирением. У людей с этой патологией повышен риск развития сахарного диабета, однако последнее исследование говорит об обратном.