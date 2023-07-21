Чем отличается «живот-арбуз» от «живота-фартука»

Жир вокруг талии вырабатывает вещества, которые могут создать риск для здоровья. Медики выделяют «живот-арбуз» и «живот-фартук», один из них более опасен.

© Вечерняя Москва

Об этом сообщила врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева.

— У большинства людей около 90 процентов жира в организме находится под кожей. Если вы нажмете пальцем на живот, то жир, который кажется мягким, — это подкожный жир. Остальные 10 процентов, называемые висцеральным жиром, лежат вне досягаемости под твердой брюшной стенкой, — пояснила врач.

По ее словам, из-за висцерального жира живот и становится похож на арбуз, и это более опасно, чем «живот-фартук». При этом чаще всего такое происходит с мужчинами, так как они имеют большую склонность к накоплению подобного жира, перелает Life.

Кривошеева предупредила, что из-за висцерального жира развиваются различные проблемы со здоровьем. Он вырабатывает больше белков, называемых цитокинами, которые могут вызывать воспаление, являющееся фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Также он производит предшественника ангиотензина, белка, вызывающего сужение кровеносных сосудов и повышение артериального давления, сообщила врач.