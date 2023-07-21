Гинеколог предупредила об опасных симптомах во время беременности
Практически каждая беременная женщина сталкивается с токсикозом, однако некоторые его проявления особо опасны.
Об этом рассказала акушер-гинеколог Дарья Сульдина.
— Беременность нормально протекает, если такое плохое самочувствие случается 2-3 раза в сутки. Однако при частой рвоте и отсутствии желания поесть, а также если резко снижается вес, стоит обратиться к врачу, чтобы не допустить дальнейших осложнений, — предупредила специалист.
Также об осложнениях сигнализируют кровяные выделения, боли внизу живот и в пояснице. Эти симптомы могут говорить об угрозе прерывания беременности. Стресс, чрезмерные физические нагрузки, гормональный сбой и различные заболевания могут стать причинами развития такого состояния, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».