Гинеколог предупредила об опасных симптомах во время беременности

— Беременность нормально протекает, если такое плохое самочувствие случается 2-3 раза в сутки. Однако при частой рвоте и отсутствии желания поесть, а также если резко снижается вес, стоит обратиться к врачу, чтобы не допустить дальнейших осложнений, — предупредила специалист.