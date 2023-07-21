Сколько кофе можно в день, чтобы не болела голова

Оказалось, что заядлые кофеманы рискуют с большей вероятностью столкнуться с этим недугом, чем те, кто во всём знает меру. Умеренное потребление кофеина даже, наоборот, окажет положительный эффект на здоровье. К такому выводу пришли учёные из Варшавского медицинского университета.

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Специалисты проанализировали работы, в которых говорилось о связи кофеина и головных болей, с 1990 по 2023 год. Выяснилось, что всего 50–100 мг кофеина могут улучшить скорость реакции, умственные способности, настроение и даже снизят усталость. Но если накачать кофеином организм по полной — 400–800 мг однократно, то эффект будет обратный — беспокойство, нервозность, тремор, бессонница и тахикардия.

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Выводы опубликованы в журнале Nutrients. Объясняются эти выводы тем, что высокие дозы кофеина плохо влияют на нервную систему и могут привести к опасной мерцательной аритмии (фибрилляция предсердий). Также длительное потребление этого вещества запускает физиологические процессы, который негативно влияют на мигрень. В результате головные боли усиливаются. Как именно это работает, специалисты пока не выяснили.

Где больше кофеина

Правильно, в кофе. Содержание кофеина там варьируется от 240 до 720 мг, если мы говорим об эспрессо. В растворимом или заваренном кофе этого вещества уже меньше. А зелёный чай уступает почти любым вариантам кофе. В нём кофеина всего 30–45 мг. То есть он тоже сможет взбодрить по утрам, но не так сильно, как ароматный и свежезаваренный кофе.

Правда, нужно понимать, что указанные выше цифры рассчитаны на напитки объёмом 230 мл. Чая столько выпить можно легко, а вот горький эспрессо в каком количестве осилит не каждый.

растворимый кофе — 27–173 мг;

заваренный кофе — 95–200 мг;

чёрный чай — 25–90 мг;

мате — 65–130 мг

энергетики — 72–80 мг Вот сколько кофеина содержат другие напитки:

Мифы о кофе

Кофеин вызывает привыкание. Неприятные ощущения могут быть в течение пары дней после отказа от него, но никаких долгосрочных проблем не возникнет.

Кофеин может вызвать бессонницу. Печень и почки быстро выводят его из организма, так что проблем со сном не возникнет. Главное — не пить кофе на ночь.

Кофеин увеличивает риск развития остеопороза, болезней сердца и рака. Если не злоупотреблять кофе, проблем не будет.