Лимфодренажный массаж — это вид массажа, направленный на восстановление и поддержание функций лимфатической системы. Чаще всего его используют в эстетических целях — для коррекции фигуры, уменьшения отечности и возвращения упругости кожи — однако его основной эффект заключается в укреплении иммунитета и реабилитации организма.

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Именно поэтому к лимфодренажному массажу обращаются спортсмены, а также люди, перенесшие серьезные травмы и операции.

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«Лента.ру» рассказывает, как правильно выполнять такой вид массажа, и объясняет, кому он может не подойти.

Что такое лимфодренажный массаж?

В организме человека существует несколько видов соединительной ткани. Одна из них, лимфа, представляет собой прозрачную жидкость и транспортирует в кровь белки, соли и метаболиты. Когда лимфатическая система здорова, она обеспечивает быстрое кровообращение и предотвращает отечность. Однако при болезни или малоподвижном образе жизни лимфа застаивается, что, в свою очередь, ведет к нарушению работы сосудистой системы, варикозному расширению вен и ухудшению общего самочувствия.

О лимфодренаже впервые заговорили в 1930-х годах благодаря датским врачам, которые заметили, что у пациентов с простудными заболеваниями увеличиваются лимфатические узлы

Они поняли, что с помощью особой техники массажа можно избавиться от лишней межклеточной жидкости, вывести из организма вредные вещества и нормализовать циркуляцию лимфы.

Суть лимфодренажного массажа заключается в том, что специалист не разминает мышцы, а выполняет массажные движения строго вдоль линий лимфотока. Таким образом движение лимфатической жидкости в организме активизируется, что стимулирует кровеносную систему. Для получения полноценного эффекта врачи советуют посетить восемь-десять сеансов лимфодренажного массажа (первые несколько процедур могут вызывать болезненные ощущения).

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Виды лимфодренажного массажа Ручной лимфодренажный массаж (мануальный). Классический вид, который выполняется еще с 1930-х годов. Обычно сеанс длится около 30-60 минут; эффект достигается за счет ручной проработки лимфатических узлов — поглаживаний, сжиманий и надавливаний.

Массаж щеткой. Во время процедуры разные участки тела растираются жесткой щеткой. Такой вид массажа помогает хорошо разогнать лимфу, разогреть тело, а еще его можно выполнять самостоятельно.

Аппаратный лимфодренажный массаж. Проводится с помощью специального прибора, который воздействует на все тело вакуумом и роликами. Такой тип способствует быстрому очищению организма и насыщению его кислородом и питательными веществами.

Как правильно делать лимфодренажный массаж?

Главное, что нужно знать, — во время лимфодренажа массажист проводит пальцами по сосудам по направлению к лимфатическому узлу. Однако, выполняя массаж на разных зонах тела, стоит запомнить несколько нюансов — и посоветоваться с врачом.

Тело

Массаж тела нужно делать очень осторожно, чтобы не вызвать повреждения внутренних органов.

Основные направления движений при лимфодренажном массаже:

от живота и ног к тазу;

от шеи к груди;

от запястий к плечам.

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Ноги

Двигаемся от колена вверх, не трогая внутреннюю поверхность бедер. Область ниже колена прорабатываем, постепенно увеличивая давление снизу вверх.

Лицо

Начинаем со лба — массируем его кончиками пальцев от центра к вискам. Затем переходим к переносице и области под глазами; щеки массируем по линии челюсти от подбородка. Переходим от уголков губ к ушам, но избегаем резких движений, чтобы не повредить мягкие ткани.

Живот

Выполняем спокойные движения по часовой стрелке или вниз и в стороны от пупка. Не стоит проминать кожу очень сильно.

Кому стоит пройти курс лимфодренажного массажа?

В целом лимфодренаж эффективен для людей любого пола и возраста, однако есть определенные группы, для которых он будет особенно актуален.

Кому подойдет лимфодренажный массаж? тем, кто часто чувствует усталость и слабость, страдает бессонницей;

тем, кто замечает мешки под глазами и большое количество жировых отложений, ощущает тяжесть в ногах;

тем, кто замечает изменения в структуре кожи — акне, нежелательную пигментацию;

тем, кто восстанавливается после травмы или операции;

тем, кто регулярно занимается силовыми видами спорта;

тем, кто хочет подтянуть фигуру и находится в поисках идеального косметического средства.

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В медицинских целях лимфодренаж обычно применяют для борьбы с лимфедемой — скоплением жидкости, которое вызывает боль и тяжесть в пораженной области. Однако существуют еще несколько заболеваний, при которых процедура лимфодренажного массажа может быть полезной.

При каких заболеваниях назначают лимфодренаж?

Ревматоидный артрит. На поздней стадии этого заболевания у пациента нарушается лимфоток, усиливается боль в суставах, суставы теряют свою работоспособность, а кожа меняет цвет. Лимфодренажный массаж может помочь облегчить эти симптомы.

Хроническая венозная недостаточность (ХВН). Болезнь характеризуется нарушением работы клапанов или стенок вен, расположенных в нижних конечностях. Это затрудняет отток крови от ног к сердцу. Лимфодренаж опять же помогает ускорить кровообращение, а также улучшить работу бедренной артерии.

Фибромиалгия. Это заболевание вызывает воспаление кожных нервов, влияет на цвет кожи и вызывает отек тканей. По словам экспертов WebMD, лимфодренаж лучше любого другого массажа помогает в этом случае, оказывая, помимо терапевтического, еще и косметологическое действие, что позволяет избавиться от скованности, вызванной фибромиалгией.

Есть ли у лимфодренажа побочные эффекты?

Побочных эффектов от лимфодренажного массажа при отсутствии очевидных противопоказаний нет, рассказывает в беседе с «Лентой.ру» специалист по лимфодренажному массажу Надежда Кунгурцева.

Единственные проблемы, с которыми может столкнуться клиент, — это образование гематом и мочегонный эффект, который возникает в ходе воздействия на лимфатическую систему организма.

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Эксперт отмечает, что гематомы появляются не всегда и не у всех — обычно это происходит только в тех случаях, когда у человека особо тонкая и чувствительная кожа. Мочегонного эффекта, по словам массажиста, также не стоит опасаться, поскольку это показатель того, что лимфатическая система заработала.

Тем, кто переживает по поводу первого сеанса, Надежда Кунгурцева рекомендует выбрать технику, совмещающую лимфодренаж и расслабляющий массаж.

Противопоказания к лимфодренажному массажу

Несмотря на то что лимфодренажный массаж считается одним из самых безопасных видов массажа, перед тем, как его делать, лучше проконсультироваться с врачом и насчет противопоказаний. Надежда Кунгурцева выделяет несколько основных состояний, с которыми лимфодренаж не совместим.

При каких болезнях противопоказан лимфодренаж: тромбофлебит в острой форме;

сосудистые патологии;

злокачественные новообразования;

проблемы со щитовидной железой;

почечные патологии;

нарушение работы сердечной мышцы;

вынашивание ребенка с последующим грудным вскармливанием;

простудные заболевания, сопровождающиеся лихорадочным состоянием и повышенной температурой;

сахарный диабет;

заболевания кожного покрова различного характера;

хрупкость сосудов.

Также перед сеансом лимфодренажного массажа рекомендуется отказаться от тяжелой жирной пищи и алкоголя. Можно выпить стакан теплой воды, выполнить легкую кардиотренировку или погреться в сауне — это ускорит эффект выведения лимфы.