Врач объяснила, почему стоит отказаться от куриного мяса

Польза куриного мяса несколько преувеличена. Жителям некоторых регионов России стоит от него отказаться. Об этом рассказала врач-остеопат, рефлексотерапевт Ирина Ли.

«Из мяса стоит выбирать баранину и говядину, а из птицы – лучше отдать предпочтение мясу утки и индейки. Также не рекомендуется часто есть куриное мясо», – отметила эксперт.

По ее словам, мясо утки и индейки являются более теплыми, в отличие от курицы. Куриное мясо – это больше холодный продукт и не всегда подходит для приморского рациона, поэтому такие продукты требуют специй и правильного приготовления.