4 продукта, которые вредят желудку

Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова перечислила продукты, которые потенциально грозят проблемами с пищеварением. По ее словам, каждый десятый пациент обращается с жалобой на метеоризм, урчание и вздутие живота. Основной причиной таких проблем является рацион.

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Медик порекомендовала свести к минимуму потребление сладких фруктов и десертов, выпечки и йогуртов с добавками.

— Все, что содержит большие объемы фруктозы, грозит проблемами с пищеварительной системой, — предупредила специалист.