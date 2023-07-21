4 продукта, которые вредят желудку
Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова перечислила продукты, которые потенциально грозят проблемами с пищеварением. По ее словам, каждый десятый пациент обращается с жалобой на метеоризм, урчание и вздутие живота. Основной причиной таких проблем является рацион.
Медик порекомендовала свести к минимуму потребление сладких фруктов и десертов, выпечки и йогуртов с добавками.
— Все, что содержит большие объемы фруктозы, грозит проблемами с пищеварительной системой, — предупредила специалист.
Также причиной недугов могут быть особые углеводы, которые содержатся в свекле, артишоках, луке и спарже. Не менее разрушительный эффект оказывает зерно, но в основном для людей с непереносимостью глютена, сообщается на портале «МедикФорум».