Врач предупредила о вреде молочной продукции

Молочная продукция обладает особыми свойствами, которые ограничивают ее употребление в летний период. О вреде избытка молочной продукции в рационе изданию PrimaMedia рассказала остеопат Ирина Ли .

По словам специалиста, молочные продукты привлекают избыточную влажность в организм, тем самым вызывая большое образование слизи. По этой причине к их употреблению следует относиться с осторожностью, а делать это лучше всего в первую половину дня.