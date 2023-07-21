Врач предупредила о вреде молочной продукции

Врач Ли предупредила об опасности избытка молочной продукции в рационе
Молочная продукция обладает особыми свойствами, которые ограничивают ее употребление в летний период. О вреде избытка молочной продукции в рационе изданию PrimaMedia рассказала остеопат Ирина Ли.
По словам специалиста, молочные продукты привлекают избыточную влажность в организм, тем самым вызывая большое образование слизи. По этой причине к их употреблению следует относиться с осторожностью, а делать это лучше всего в первую половину дня.
"Комфортная температура подачи молочных продуктов для лучшего усвоения это комнатная" – резюмировала эксперт.
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