5 правил правильного загара

Солнце — это не только тепло и витамин D, но и довольно опасный источник ультрафиолетового излучения.

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Наверняка вас не раз пугали жуткими последствиями от чрезмерного воздействия солнечного света на кожу, да и порой на солнце так облезаешь, что потом приходится наносить на себя плотный слой сметаны.

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Детей это касается особенно — дорвавшись до отдыха на свежем воздухе, они «сгорают» очень быстро.

Чего точно не стоит бояться?

Что солнечный свет навредит вам и вашим детям сразу же, как вы выйдете на улицу. Ультрафиолет повышает уровень серотонина, влияющего на настроение, способствует выработке витамина D и улучшает иммунитет, чтобы мы реже болели. К тому же, многим нравится, как выглядит загар на коже.

Но загорать тоже нужно правильно — Тлум.Ру разбирается, как делать это правильно и безопасно для здоровья. Так какие существуют правила безопасного загара?

№ 1. Солнцезащитный крем

Самое первое и основное правило, способное обеспечить вам защиту — использование солнцезащитного крема. Он продаётся в аптеках, магазинах косметики и даже супермаркетах — вот настолько это важный предмет, без которого не смыслят жизни уже многие. Ультрафиолет приносит больше вреда, чем пользы, поэтому очень важно оградить свою кожу от его проникновения.

Солнцезащитный крем защищает вас от проникновения самого опасного типа ультрафиолетовых лучей — UVB-типа. Именно они вызывают покраснения, ожоги и повышают риск рака кожи.

Солнцезащитные средства защищают кожу с помощью физических или химических фильтров. Первый тип работает как вторая кожа, отражая солнечные лучи, они отличаются тем, что выбеливают кожу. Физические средства нужно наносить плотным слоем. Химические же действуют по принципу губки, впитывая солнечные лучи. Они не оставляют белые разводы и довольно устойчивы к любой влаге, будь то вода или пот.

Наносите крем на все участки кожи, которые не закрыты одеждой — нанеся на лицо, не забывайте про уши, затылок и шею, и даже пробор на голове. Не жалейте крем — пускай он ляжет плотным ровным слоем, чтобы точно защитить кожу. Используйте его за 15 20 минут до выхода и по возможности обновляйте каждые 2 часа нахождения на улице — для этого можно купить средство в форме спрея. Даже если вы наносите макияж, предварительно используйте солнцезащитный крем.

Детей касаются все те же правила, но увы, они редко помнят об этой процедуре, так что регулярно обеспечивать их кожу защитой, скорее всего, придётся вам.

№ 2. Правильное время

Лучшее время для загара — утро до 11:00 и вечер после 16:00. Наиболее опасным солнце считается с 11:00 до 15:00 часов, поэтому постарайтесь в это время избегать выхода на улицу и, тем более, загара. А, если уж нужно выйти, используйте санскрин и одевайтесь как можно более закрыто.

В облачную погоду опасность куда меньше, чем в солнечный, однако она не сводится к нулю, поэтому всё равно стоит использовать солнцезащитный крем.

№ 3. Не пытайтесь загореть в первый же день

Загар — процесс постепенный, и за выходные ваша кожа не успеет потемнеть на несколько тонов; скорее она сгорит и станет красной. Именно меланин (пигмент, который затемняет эпидермис) является защитой нашего организма от ультрафиолета. Поэтому раздражать кожу солнечным светом стоит потихоньку и понемногу, чтобы дать ей время привыкнуть.

Производство организмом меланина заканчивается через 2 3 часа после выхода на солнце. В первый день загорайте не больше 10 15 минут до обеда и 15 20 минут после него. Затем с каждым днём прибавляйте по 10 минут.

№ 4. Питайтесь правильно

Удивительно, но правильное питание тоже влияет на здоровый загар. Существуют богатые антиоксидантами продукты, которые помогают коже противостоять ультрафиолетовым повреждениям.

Оранжевые и красные овощи и фрукты (помидоры, морковь, перец, абрикосы и так далее);

Любая капуста;

Рыба, богатая жирами и Омега-3 (сельдь, тунец, сёмга, лосось и так далее);

Зелень (укроп, петрушка, руккола, розмарин, шпинат и так далее);

Тёмный шоколад;

Зелёный и чёрный чай. Это:

А вот такие молочные продукты, как цельное молоко, сыр и йогурт, лучше не употреблять прямо перед загаром.

№ 5. Подготовьте кожу к загару

Кожа нуждается в очищении в том числе и перед загаром. Предварительно нужно тщательно очистить её от любых загрязнений и омертвевших клеток. Тут подойдёт мягкий скраб (например, сахарный или с косточками малины), перед загаром однозначно нужно избегать использования средств с витамином C и любых пилингов — они раздражают кожу и делают её уязвимой.

После загара тоже следует помочь коже — это способствует тому, что загар продержится дольше. Используйте увлажняющие средства ежедневно, а вот скрабы и пилинги, наоборот, стоит избегать.