7 способов быстро уснуть без снотворного и подсчета овец

Бессонница может превратиться в настоящую пытку и испортить не только ночь, но и предстоящий день.

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Не спешите тянуться за снотворным: эти вещи помогут вам уснуть естественным путем.

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Носки

Согласно недавнему исследованию, люди в среднем засыпают быстрее, если надели носки. Ученые связывают этот эффект с расширением кровеносных сосудов в ногах, но едва ли это объясняет снотворное действие. Главное, что это работает, — осталось опробовать на себе. Способ сгодится и в порядке исключения, например если вы случайно проснулись ночью и не можете снова забыться.

Запах лаванды

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Biological and Medical Rhythm Research, лаванда замечательно расслабляет. И пускай ее аромат у многих ассоциируется с запахом средства от моли, не менее эффективно она отгоняет бессонницу. По мнению ученых, достаточно всего трех глубоких вдохов в течение получаса, и вы не только сможете уснуть быстрее, но и легче проснетесь. Поэтому держать в спальне мешочек лаванды или флакон эфирного масла — отличная идея.

Прохладное помещение

Согласно исследованиям, идеальной температурой для сна считаются 16–19 градусов по Цельсию. Стоит ли охлаждать спальню настолько, каждый решает сам — с непривычки можно и простыть! Во всяком случае, старайтесь держать ноги в тепле, а голову в прохладе: чем больше перепад температур, тем крепче сон. В порядке эксперимента попробуйте уменьшать температуру на градус с каждым днем, если не готовы провести ближайшую ночь в прохладе, — сон изменится в лучшую сторону!

Цифровой детокс

Когда вы без конца проверяете часы, вместо сна приходит беспокойство — расслабиться сложно. Поэтому возьмите за правило: спальня не место для часов и гаджетов, за исключением будильника. Тем более, доказано, что свет экранов влияет на сон не самым лучшим образом. Первое время может быть непросто уснуть без шума телевизора на фоне или телефона в руках, но вместе с лучшим качеством сна придет и новое качество жизни.

Секс

Достижение оргазма способствует выделению организмом таких гормонов, как окситоцин и пролактин, — они вызывают чувство приятного расслабления. Кроме того, секс снижает уровень стресса, точнее, гормона кортизола. Так что в следующий раз вместо таблетки снотворного попробуйте заняться любовью — и спите с удовольствием!

Горячий душ

Наверняка вам знакомо чувство прохлады на коже после горячего душа — это ровно то, что нужно для хорошего сна. После душа температура тела понижается, что способствует быстрому засыпанию. Главное, сразу ложитесь в постель, пока не успели согреться.

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