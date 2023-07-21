Трихолог рассказал о лечении выпадения волос во время менопаузы

Выпадение волос у женщин во время менопаузы происходит из-за снижения уровня женских гормонов в организме. Об особенностях этого состояния и способах лечения трихолог Хью Раштон рассказал изданию The Sun.

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Специалист объяснил, что в период менопаузы в организме резко снижается уровень эстрогена и прогестерона, при этом уровень мужских гормонов андрогенов остается на прежнем уровне. По его словам, иногда это приводит к андрогенетической алопеции — облысению по мужскому типу, когда волосы выпадают с затылочной части головы.

Крайне важно понимать, что андрогены по своей природе не вредны. Они необходимы для различных функций организма, но реакция организма на них у некоторых людей может быть контрпродуктивной для здоровья волос, особенно во время менопаузы.