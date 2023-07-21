Трихолог рассказал о лечении выпадения волос во время менопаузы
Выпадение волос у женщин во время менопаузы происходит из-за снижения уровня женских гормонов в организме. Об особенностях этого состояния и способах лечения трихолог Хью Раштон рассказал изданию The Sun.
Специалист объяснил, что в период менопаузы в организме резко снижается уровень эстрогена и прогестерона, при этом уровень мужских гормонов андрогенов остается на прежнем уровне. По его словам, иногда это приводит к андрогенетической алопеции — облысению по мужскому типу, когда волосы выпадают с затылочной части головы.
Крайне важно понимать, что андрогены по своей природе не вредны. Они необходимы для различных функций организма, но реакция организма на них у некоторых людей может быть контрпродуктивной для здоровья волос, особенно во время менопаузы.
Врач отметил, что потеря волос при андрогенетической алопеции хорошо поддается лечению. Он рассказал, что назначаются антиандрогенные препараты и некоторые виды заместительной гормональной терапии, которые уравновешивают воздействие андрогенов на волосяные фолликулы. Кроме того, по словам Раштона, трихолог может прописать лекарства местного действия для ускорения роста волос.