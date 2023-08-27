Чем вредит нерегулярная половая жизнь по мнению врачей

В каждой паре разный уровень сексуальной активности. Кому-то комфортно инициировать интим каждый день, а кому-то — раз в месяц. При этом есть те, у которых интимная жизнь нерегулярна — бывает очень часто, а бывает — редко.

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Оказывается, нерегулярная сексуальная жизнь может повлиять на ваше здоровье и некоторые аспекты вашей жизни. "Рамблер" расскажет, как.

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Беспокойство и стресс

Если вы избегаете секса со своим партнером, это может привести к тому, что вы совсем не говорите о своих чувствах, чаще испытываете беспокойство, потому что не ощущаете связи со значимым для вас человеком.

Кроме того, секс заставляет ваше тело выделять гормоны, такие как окситоцин и эндорфины, которые могут помочь вам справиться с последствиями стресса. А окситоцин также помогает быстрее уснуть.

Память

Исследования показали, что люди, которые часто занимаются сексом, обладают лучшей памятью. И есть признаки того, что секс может помогать мозгу выращивать нейроны и функционировать лучше.

Здоровье отношений

Регулярный секс помогает почувствовать эмоциональную близость с партнером, что сближает пару ментально. Пары, которые занимаются сексом чаще, как правило, говорят, что они счастливее, чем те, у кого секса меньше.

По словам специалистов, это не обязательно делать каждый день — достаточно одного раза в неделю.

Иммунная система

Одно исследование показало, что у студентов колледжа, которые занимались сексом один-два раза в неделю, был более высокий уровень определенного антитела (называемого иммуноглобулином А), которое играет важную роль для иммунной системы.

Здоровье женщины и мужчины

Длительное воздержание, по словам гинеколога-эндокринолога Давида Айрапетова, может привести к проблемам с зачатием и изменению гормонального фона.

"Воздержание для женщины может привести к нарушению работы яичников и матки, сбою менструального цикла, а для мужчины — к варикозному расширению вен в малом тазу, простатиту и эректильной дисфункции, проблемам с зачатием ребенка", — подчеркнул врач.

При этом регулярный секс увеличивает физическую активность, а это положительно сказывается на здоровье сердца — укрепляет сердечную мышцу и повышает эластичность сосудов.