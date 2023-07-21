Диетолог рассказала, кому вреден цельнозерновой хлеб

Диетолог Мухина рассказала, кому вреден цельнозерновой хлеб
Цельнозерновой хлеб не рекомендуется употреблять пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и пищевой непереносимости. Об этом "Москве 24" рассказала диетолог Марият Мухина.
По словам специалиста, у человека может ухудшиться состояние, в том числе – ослабиться иммунитет.
"Если человек съест цельнозерновой хлеб, содержащий злак, на который у него непереносимость, то произойдет реакция иммунной системы. То есть организм воспримет данную еду фактически как вирус, бактерию. К ней будут синтезироваться антитела".
Как объяснила диетолог, в таком случае организм уже не видит вирусы и потенциальные раковые клетки, так как "занят" злаками.
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