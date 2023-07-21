Диетолог рассказала, как без диет сохранить фигуру после 40 лет

С возрастом у большинства людей замедляется метаболизм и даже одна маленькая булочка может превратиться в пару лишних килограммов.

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В связи с этим люди, перешагнувшие 40-летний рубеж, стараются ограничивать себя в питании. Но, как утверждает врач-диетолог Марина Сорокина, лишать себя удовольствия есть вкусно вовсе необязательно, передаёт издание «Кубанские новости».

По её словам, при грамотно организованном рационе питания никаких проблем с фигурой не будет. Главное, как считает она, необходимо стараться не переедать и не есть много углеводов

При этом специалист назвала пять правил питания, которые помогут долгие годы оставаться здоровыми, стройными и полными сил и энергии.

В частности, она советует чаще пить молоко и есть молочные продукты. Они содержат полезный организму белок, а также ценный кальций, с которым никакие переломы не будут страшны.

Второе важное правило – сократить перекусы. Как утверждает диетолог, гораздо полезнее есть три раза в день, но так, чтобы желание съесть что-то есть вас не посещало до следующего захода на кухню.

Кроме того, врач настоятельно рекомендует отказаться от фастфуда, забыть, что такое сахар и каждый день пить кофе.

«Одна-две чашки этого ароматного натурального напитка в день поднимет настроение, придаст силы и энергии для новых дел. Кроме того, при умеренном потреблении кофе помогает предупредить развитие деменции и атеросклероза», – резюмировала Сорокина.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что врач-диетолог Оксана Дмитриева рассказала, как похудеть без жёстких ограничений в питании.