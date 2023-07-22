Терапевт рассказала, какие советы для похудения вредны

Многие советы для похудения не только не работают, но и могут приносить организму вред. Об этом рассказала терапевт Тамара Ильинская изданию "МедикФорум".

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По словам терапевта, большое количество выпитой воды мало помогает при похудении. Заменять соки и газированные напитки водой — хороший способ, однако потребность каждого организма в жидкости очень индивидуальна. Более того, если пить слишком много воды, это никак не улучшит обмен веществ.

Кроме того, к очередному нерабочему совету Ильинская относит необходимость детокса печени. На самом деле орган и так эффективно избавляет организм от токсинов, а потому нет необходимость в лишних диетах.

Не стоит налегать на цельнозерновые продукты. Они содержат много полезной клетчатки и микроэлементов, однако очень калорийны. Терапевт также отмечает, что плотный завтрак — вовсе не обязательный пункт правильного питания. Наоборот, он способствует резким колебаниям уровня сахара в крови, а похудеть не помогает.

"Сбалансированное питание и регулярная физическая активность — самые важные факторы успешного похудения", — отмечает эксперт.