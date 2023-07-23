Здоровая кожа: какие продукты есть, а про какие забыть
Врач Байрамукова: для улучшения здоровья кожи нужно есть овощи и фрукты. Специалист отметила, что состояние кожи напрямую зависит от питания. Его можно назвать показателем благополучия организма, поэтому стоит следить за тем, что ешь. Помимо фруктов и овощей, в рацион нужно включить и другие продукты, а некоторые придётся исключить. Подробнее об этом рассказала «Вечерняя Москва».
Что нужно организму для поддержания здоровья кожи
Антиоксиданты
Как рассказала журналистам врач, пластический хирург Мадина Байрамукова, важный компонент для защиты кожи от вредных свободных радикалов — антиоксиданты. Это витамины С, Е, бета-каротин.
Они есть в зелёном чае, фруктах с овощами и многих других продуктах, преимущественно в растительной пище.
Вода
Нормальный уровень гидратации организма — залог продления молодости кожи, так как она становится более эластичной. Это связано с тем, что покров хорошо увлажняется изнутри.
Витамины
Их нехватка приводит к тому, что кожа становится сухой, а волосы — ломкими. Особенно плохо на состоянии покрова сказывается недостаточное употребление продуктов с витамином С.
А если организму не хватает жирных кислот омега-3, то кожа начинает слабее противостоять вирусам и микробам, а также становится менее эластичной.
Какие продукты могут навредить здоровью кожи
Врач также перечислила продукты, которые могут сказаться на состоянии кожи самым неприятным образом. Их лучше есть поменьше или и вовсе убрать из рациона. В список входят:
- продукты с большим количеством сахара (провоцируют появление прыщей);
- жирные и жареные продукты;
- чипсы, газировки, фастфуд;
- молочные продукты (если у вас непереносимость лактозы);
- продукты с искусственными красителями и консервантами (если вы аллергик или человек с чувствительной кожей).
Разумеется, на здоровье кожи влияют также генетика, гормональные нарушения и неправильный уход. Но, как подчеркнула Мадина Байрамукова, сбалансированное питание играет одну из главных ролей в поддержании красоты и молодости нашего покрова.
Главный дефект кожи — морщины
Если не ухаживать за кожей и постоянно питаться вредной пищей, то она будет стареть значительно быстрее, начнут появляться морщины. Их выделяют два типа:
Мимические морщины — появляются, когда человек сокращает мышцы лица, то есть хмурится или улыбается. С возрастом они становятся заметны и в покое, а не только в момент мимической активности.
Статические морщины — результат возрастных изменений кожи. Они бывают как мелкими, так и глубокими.
Помимо морщин, как уже говорилось, у не следящего за собой человека будут регулярно появляться прыщи. Кстати, по месту, где они возникают, можно определить, какие именно у человека проблемы со здоровьем.