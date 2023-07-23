Здоровая кожа: какие продукты есть, а про какие забыть

Врач Байрамукова: для улучшения здоровья кожи нужно есть овощи и фрукты. Специалист отметила, что состояние кожи напрямую зависит от питания. Его можно назвать показателем благополучия организма, поэтому стоит следить за тем, что ешь. Помимо фруктов и овощей, в рацион нужно включить и другие продукты, а некоторые придётся исключить. Подробнее об этом рассказала «Вечерняя Москва».

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Что нужно организму для поддержания здоровья кожи

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Антиоксиданты

Как рассказала журналистам врач, пластический хирург Мадина Байрамукова, важный компонент для защиты кожи от вредных свободных радикалов — антиоксиданты. Это витамины С, Е, бета-каротин.

Они есть в зелёном чае, фруктах с овощами и многих других продуктах, преимущественно в растительной пище.

Вода

Нормальный уровень гидратации организма — залог продления молодости кожи, так как она становится более эластичной. Это связано с тем, что покров хорошо увлажняется изнутри.

Витамины

Их нехватка приводит к тому, что кожа становится сухой, а волосы — ломкими. Особенно плохо на состоянии покрова сказывается недостаточное употребление продуктов с витамином С.

А если организму не хватает жирных кислот омега-3, то кожа начинает слабее противостоять вирусам и микробам, а также становится менее эластичной.

Какие продукты могут навредить здоровью кожи

Врач также перечислила продукты, которые могут сказаться на состоянии кожи самым неприятным образом. Их лучше есть поменьше или и вовсе убрать из рациона. В список входят:

продукты с большим количеством сахара (провоцируют появление прыщей);

жирные и жареные продукты;

чипсы, газировки, фастфуд;

молочные продукты (если у вас непереносимость лактозы);

продукты с искусственными красителями и консервантами (если вы аллергик или человек с чувствительной кожей).

Разумеется, на здоровье кожи влияют также генетика, гормональные нарушения и неправильный уход. Но, как подчеркнула Мадина Байрамукова, сбалансированное питание играет одну из главных ролей в поддержании красоты и молодости нашего покрова.

Главный дефект кожи — морщины

Если не ухаживать за кожей и постоянно питаться вредной пищей, то она будет стареть значительно быстрее, начнут появляться морщины. Их выделяют два типа:

Мимические морщины — появляются, когда человек сокращает мышцы лица, то есть хмурится или улыбается. С возрастом они становятся заметны и в покое, а не только в момент мимической активности.

Статические морщины — результат возрастных изменений кожи. Они бывают как мелкими, так и глубокими.