Нарушения циркадного ритма связали с сокращением продолжительности жизни

Сотрудники Медицинской школы Морхаус в Атланте (США) обнаружили, что долговременные нарушения циркадного ритма связаны с сокращением продолжительности жизни, а также повышенным риском инсульта. Результаты работы опубликованы в American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology.

На лабораторных крысах авторы рассмотрели различные модели изменений циркадных ритмов, которые влияли на функции почек. Животные изначально были склонны к инсультам, поскольку их кормили специальной диетой с повышенным содержанием соли, что приводило к высокому кровяному давлению. Затем подопытных разделили на четыре группы, которые были распределены в зависимости от типа освещения.

Так, некоторым подопытным свет в клетке отключали на шесть часов раньше на протяжении нескольких недель, чтобы сымитировать модель изменений расписаний рабочих смен. Двум группам был предоставлен доступ к пище в течение пяти часов каждый день. Еще двум другим группам был предоставлен 24-часовой доступ к пище в течение одного и того же времени суток, независимо от условий освещения.