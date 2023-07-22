Врач рассказала, какие популярные продукты портят кожу лица

Некоторые популярные продукты способны сильно навредить коже лица. Об этом рассказала врач, пластический хирург Мадина Байрамукова в интервью изданию "Вечерняя Москва".

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Положительно на состояние кожи влияют продукты, которые содержат антиоксиданты, вода и витамины. Они помогают сохранить молодость и эластичность кожи. А вот несбалансированное питание и вредные пищевые привычки, наоборот, негативно сказываются на организме.

Еда с высоким содержанием сахара повышает уровень инсулина в крови. Из-за этого на коже появляется акне. Кроме того, некоторые страдают непереносимостью лактозы, что часто выражается на уровне эпидермиса. Так, у людей на лице появляется усиленное акне и другие кожные проблемы.

По словам эксперта, искусственные красители и консерванты негативно влияют на людей с аллергией. В итоге у них на коже возникает сильное раздражение. А вот жирная и жареная еда заставляет организм вырабатывать себум. Другими словами, на коже появляется сильный жирный блеск.

Чипсы, газированные напитки и фастфуд лишь провоцируют проблемы с кожей. Здоровое питание, богатое растительной пищей, поможет избежать многих дефектов.