Что случится с вашим здоровьем при дефиците витамина C

Врач-терапевт, главный специалист Института космических исследований Российской академии наук Рина Заславская рассказала почему важно поддерживать баланс витамина C в организме.

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Витамин С играет важную роль в нашем организме, и его недостаток может привести к различным проблемам, таким как цинга (кровотечения вокруг зубов) и потеря зубов. Этот витамин также влияет на прочность сосудистых стенок и может предотвращать кровоизлияния. Эксперты подчёркивают, что недостаток витамина С, который продолжается длительное время (больше 5 месяцев), может быть опасен для жизни человека.

Однако важно помнить, что переизбыток витамина С также может быть вредным. Он может вызвать развитие гемохроматоза, при котором избыточное железо откладывается в печени, поджелудочной железе и сердце.