Как загорать безопасно

Времена, когда в качестве эстетического ориентира рассматривалась аристократическая бледность, давно минули. Сейчас считается, что следящий за своей внешностью человек должен обладать равномерным и заметным загаром.

© Клео.Ру

Однако нельзя забывать, что сам процесс получения более темного оттенка кожи несет в себе определенные риски. К счастью, специалисты знают, что нужно сделать, чтобы их минимизировать.

В интервью радио Sputnik раскрыл дерматолог Станислав Арканников напомнил, что солнечные ванны могут принести человеку пользу, однако важно помнить определенные правила. В частности, необходимо помнить про умеренность.

Речь идет о том, чтобы ультрафиолетовые лучи попадали на кожу в определенных дозах. Для этого рекомендуется загорать либо до 11 часов утра, либо после пяти часов вечера. В исключенный из рекомендаций промежуток времени велик риск получить солнечный ожог.