Пресловутая «косточка» на ноге: как предотвратить и как бороться

Вальгусная деформация первого плюснефалангового сустава (Hallux yalgus) — пожалуй, самая распространенная деформация переднего отдела стопы и пальцев ног. Hallux valgus встречается у 23% людей в возрасте 18-65 лет и более чем у 35% людей старше 65 лет. Она возникает в результате длительного нарушения биомеханики большого пальца ноги. В итоге происходит деформация сустава большого пальца стопы, и образуется шишка. Про методы лечения и профилактики рассказывает врач травматолог ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов Дарья Александровна Черемисова.

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Причины

Врожденная слабость соединительной ткани в сочетании с распластанной стопой

Женщины страдают от вальгусной деформации гораздо чаще, чем мужчины. Отчасти это объясняется физиологическими причинами. Однако в подавляющем большинстве случаев причиной возникновения этого заболевания считается женская обувь. Тесные модели на высоком каблуке способствуют развитию распластанности переднего отдела стопы и неправильному положению пальцев.

Стоячая работа

Люди со стоячей работой большую часть дня находятся на ногах, испытывают повышенную нагрузку на стопы.

А также:

Генетическая предрасположенность;

Распластанная стопа;

Травмы стопы;

Артрит;

Неврологические заболевания;

Высокий свод, полая стопа.

Симптомы

«шишка» на большом пальце; красота и припухлость кожных покровов; невозможность согнуть большой палец ноги или боль и жжение при попытке разогнуть его; затруднения при ношении обычной обуви; натоптыши или мозоли, ороговение кожи на подушечках и внутренней стороне поперечного свода стопы; давление при ношении обуви; онемение большого пальца ноги.

Лечение

Лечение вальгусной деформации стопы зависит от степени выраженности и уровня дискомфорта. При легкой и средней степени облегчить симптомы болезни и предотвратить ее развитие помогут консервативные методы, такие как:

Массаж

Он улучшает кровообращение, уменьшает скованность и, в конечном счете, снижает болевые ощущения.

Упражнения

Лечебная гимнастика отлично ускоряет процесс выздоровления. Упражнения для вальгусной деформации стопы легко найти в интернете.

Тейпирование и индивидуальное ортезирование стоп

Одни из современных методов лечения деформации. Они помогают снизить болевые ощущения за счет ограничения подвижности сустава. За тейпированием и ортезированием важно обращаться к проверенному специалисту.

Ношение бандажей и бурсопротекторов

Ортопедические изделия эффективно защищают «косточки» от трения, давления и деформаций.

При развитии тяжелой (запущенной) степени вальгусной деформации стопы может понадобиться хирургическое вмешательство. Как понять, что требуется операция?

Отсутствие эффекта от консервативных методов лечения;

Сильная боль в стопе, ограничивающая ее подвижность;

Хроническое воспаление подушечки большого пальца стопы; большой палец стопы направлен в сторону остальных пальцев и не поддается коррекции при попытке вывести его в правильное положение (так называемая «контрактура»).

Важно отметить, что даже после выполненного хирургического вмешательства необходимо поддерживать полученный результат при помощи специальных разделителей пальцев (ортозов) во избежание возникновения рецидива заболевания.

Как предотвратить «шишку» на пальце?

Следите за своим весом и питанием: при избыточной массе тела значительно увеличивается нагрузка на своды стоп, что влияет на степень их уплощения и развитие заболевания;

Занимайтесь физической культурой: выполняйте специальный комплекс упражнении для укрепления связок и мышц стопы, по возможности исключите длительное стояние и ходьбу, если ваши ноги не привыкли к такой нагрузке;

Избегайте узкой обуви с острыми носками, а также обуви на высоком каблуке. Отдайте предпочтение широкой обуви со шнурками и ремешками;

Приобретите ортопедические стельки — они позволяют равномерно распределять нагрузку. В ортопедическом салоне врач — травматолог-ортопед делает сканирование стоп, определяет степень патологии, чтобы изготовить индивидуальные изделия. Они уменьшают нагрузку на первый плюснефаланговый сустав. За счет индивидуально изготовленных стелек корректируется положение свода стопы, разгружается ее передний отдел и, как следствие, снижаются болевые ощущения в области «шишки».

Делайте медицинский массаж стоп для облегчения усталости и физиотерапевтические процедуры для профилактики образования «шишки».