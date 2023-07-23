Чем опасны жесткие ограничения в еде при похудении

Чрезмерное ограничение в питании может привести к возврату лишних килограммов и даже появлению более серьезных проблем. Именно поэтому худеть нужно по правилам, в некоторых случаях — с привлечением медиков. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказала диетолог Елена Соломатина.

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По словам врача, избыточное ограничение питания — не самый лучший способ справиться с лишним весом.

— Жесткие ограничения в питании при похудении не нужны. Это очень коварный способ снижения веса. Как правило, самым безобидным последствием будет быстрый набор килограммов, причем их вернется больше, чем уйдет. Жир тоже начнет располагаться не очень красиво — не так, как раньше. Как максимум — могут появиться заболевания внутренних органов, — предупредила специалист.

Если ожирение идет как симптом какого-то заболевания, то нужно сначала убирать именно заболевание, а вопросом лишнего веса необходимо заниматься только после решения главной проблемы, уверена врач.

В случае с ожирением без побочных заболеваний очень важно решать проблему комплексно, подчеркнула Соломатина.

— Если причина ожирения кроется в неправильном питании, то придется урезать рацион и заменять одни продукты на другие, понижая общую калорийность. Но сильных ограничений быть не должно. Вместо этого лучше присоединять физические упражнения и правильный сон. Кому-то нужен психолог или психотерапевт, — объяснила собеседница «ВМ».

Важно восстановить метаболизм, и тогда организм сам сможет избавиться от накопленных килограммов. Как быстро это случится — зависит от количества лишних килограммов, отметила эксперт: так, если лишний вес небольшой, то в этой ситуации человек способен решить проблему самостоятельно.