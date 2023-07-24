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Россиянам рассказали об опасности кофе навынос

Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов предупредил, что кофе навынос может негативно влиять на пищевое поведение. Кроме того, пластиковые стаканчики тоже не несут никакой пользы.

Стало известно, чем опасен кофе на вынос
© РИА "ФедералПресс"

«Во-первых, согласно недавним исследованиям, в напитках, которые мы пьем из одноразовых стаканчиков с пластиковыми крышками, содержится огромное количество микрочастиц пластика. Мы до сих пор не знаем, как они действуют на человека», – отметил Малоземов.

Также кофе может провоцировать лишний аппетит, отметил ведущий. У многих людей после употребления напитка выделяется желудочный сок. И если между основными приемами пищи выпить чашечку, то можно ощутить сильный голод, добавил Сергей Малоземов.

Сами напитки часто содержат много калорий за счет молока и сахара. Человек не замечает, что потребляет много сахара, потому что в растворенном виде он поглощается легче.

Эксперт рекомендует пить кофе с минимальным количеством добавок. А также Малоземов отмечает, что употреблять напиток стоит только после полноценного приема пищи, передает «Радио Sputnik».