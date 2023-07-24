Стало известно, чем опасен кофе на вынос

Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов предупредил, что кофе навынос может негативно влиять на пищевое поведение. Кроме того, пластиковые стаканчики тоже не несут никакой пользы.

«Во-первых, согласно недавним исследованиям, в напитках, которые мы пьем из одноразовых стаканчиков с пластиковыми крышками, содержится огромное количество микрочастиц пластика. Мы до сих пор не знаем, как они действуют на человека», – отметил Малоземов.

Также кофе может провоцировать лишний аппетит, отметил ведущий. У многих людей после употребления напитка выделяется желудочный сок. И если между основными приемами пищи выпить чашечку, то можно ощутить сильный голод, добавил Сергей Малоземов.

Сами напитки часто содержат много калорий за счет молока и сахара. Человек не замечает, что потребляет много сахара, потому что в растворенном виде он поглощается легче.