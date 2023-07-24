Врачи назвали продукты, которые выводят токсины из печени

Разные причины могут вызывать заболевания печени, включая отравление токсинами, переедание и потребление жирной пищи. Нарушение обмена веществ и избыточный вес тоже негативно сказываются на состоянии этого органа. Об этом рассказали врачи.

Симптомы проблем с печенью проявляются по-разному. Например, возникновение акне на коже, ощущение горечи во рту, повышенная газообразование являются сигналами того, что у человека могут быть проблемы с печенью.

Но есть продукты, помогающие очистить организм от вредных веществ. Так, свекла ускоряет удаление токсинов из крови и печени, сообщили медики. Капуста богата клетчаткой и помогает очистить печень от токсинов. Она также улучшает работу кишечника и облегчает процесс переваривания пищи.

Семена льна содержат омега-3 жирные кислоты, помогающие организму избавиться от шлаковых продуктов и способствующие улучшению функционирования мозга. Миндаль содержит мононенасыщенные жиры, которые способствуют очищению организма от холестерина.

Авокадо богат глутатионом, который блокирует канцерогены и помогает печени избавиться от токсинов. Чеснок эффективно выводит токсины из организма, повышает иммунитет и защищает от вредного воздействия вирусов, бактерий и паразитов, сообщается на портале Voice.