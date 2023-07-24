Употребление черники положительно влияет на работу мозга и кровеносных сосудов у пожилых людей. Это следует из исследования, результаты которого опубликованы на сайте ScienceDirect.

С возрастом восприимчивость к заболеванием сердца и сосудов увеличивается, а когнитивные функции у лиц старше 60 лет быстрее снижаются. Ученые стремились найти способы отсрочить либо предотвратить такие возрастные изменения.

Участие в эксперименте приняли более 60 человек в возрасте от 65 до 80 лет. Испытуемых разделили на 2 группы: одна половина в течение 12 недель ежедневно принимала плацебо, а вторая – 26 граммов порошка черники.

В результате оказалось, что у пожилых людей из второй группы наблюдались более здоровые кровеносные сосуды. Кроме того, именно они лучше справлялись с когнитивными задачами.

Как объяснили исследователи, предотвратить ухудшение здоровья способны антоцианы. Они являются сильными антиоксидантами, препятствуют росту опухолей и оказывают благотворное влияние на организм.