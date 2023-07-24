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Врач Нагайцева рассказала, почему появляется перхоть

Перхоть появляется из-за неправильно подобранного гигиенического средства для мытья волос. Об этом порталу NEWS.ru рассказала трихолог Юлия Нагайцева.

По словам врача, чаще всего подобное происходит из-за использования бисульфатного шампуня вместо шампуня для жирных волос. При выборе подходящего шампуня следует проконсультироваться со специалистом, обратила внимание Юлия Нагайцева.

Кожа головы полностью не промывается, нарушается водно-липидный баланс, и может появиться перхоть. Или наоборот – кожа слишком сухая, человек покупает шампунь с высокой промывающей способностью, из-за чего дополнительно пересушивает кожу.

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После верно подобранного средства перхоть обычно проходит, резюмировала эксперт.

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