Врач Нагайцева рассказала, почему появляется перхоть
Перхоть появляется из-за неправильно подобранного гигиенического средства для мытья волос. Об этом порталу NEWS.ru рассказала трихолог Юлия Нагайцева.
По словам врача, чаще всего подобное происходит из-за использования бисульфатного шампуня вместо шампуня для жирных волос. При выборе подходящего шампуня следует проконсультироваться со специалистом, обратила внимание Юлия Нагайцева.
Кожа головы полностью не промывается, нарушается водно-липидный баланс, и может появиться перхоть. Или наоборот – кожа слишком сухая, человек покупает шампунь с высокой промывающей способностью, из-за чего дополнительно пересушивает кожу.
После верно подобранного средства перхоть обычно проходит, резюмировала эксперт.
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