Диетолог рассказала, что есть после тренировки

Диетолог рассказала, что съесть после тренировки, чтобы закрепить результат
Все мы знаем, что тело мечты создаётся не только в зале, но и на кухне. После тренировки важно закрепить результаты, которые достигались нелёгким трудом. Диетолог, Серена Пун, рассказала про идеальное блюдо, которое стоит приготовить после занятий спортом.
По словам эксперта, салат из нута поможет восстановить мышцы и уменьшить воспаление. Классическое блюдо состоит из авокадо, томатов, нута, апельсинов, красного лука и оливкового масла. Такое необычное сочетание идеально подходит для восстановления организма.
Средиземноморский салат из нута содержит около 15 г белка, способствующего восстановлению и росту мышц после тренировки.
Кроме того, авокадо — один из ингредиентов — наполнен мононенасыщенными жирами, необходимыми для усвоения питательных веществ. А овощи добавляют салату клетчатки, витаминов и минералов.
В результате это блюдо позволит вам утолить аппетит, а благодаря большому содержанию белка поможет мышцам справиться с нагрузкой.