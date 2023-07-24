Чем чреват для здоровья отказ от самоудовлетворения

24 июля в мире отмечают Международный день заботы о себе. Мастурбация – один из самых доступных и действенных способов улучшить свое физическое и психическое здоровье. Она помогает легче засыпать и справиться с похмельем, снимает боль во время менструации и снижает риски возникновения рака. «Газета.Ru» выяснила, какие негативные последствия несет отказ от самоудовлетворения, как нельзя мастурбировать и когда необходимо переучиваться.

Улучшит сон и снизит боль

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Мастурбация – это акт самостимуляции эрогенных зон, как правило, заканчивающийся оргазмом, один из самых распространенных способов получения сексуального удовольствия. Однако некоторые люди считают самоудовлетворение неприемлемым и даже опасным для организма, хотя на самом деле оно имеет множество плюсов как для физического, так и для психического здоровья.

Во время достижения оргазма стимулируется выработка ряда гормонов — эндорфинов, окситоцина и пролактина. Они помогают снять стресс и напряжение, улучшают настроение и позволяют человеку чувствовать себя в безопасности.

Высокий уровень эндорфинов вызывает ощущение удовлетворения и может способствовать хорошему самочувствию и позитивному настроению.

«Поэтому мастурбация помогает расслабиться, снизить уровень стресса и тревоги. Подобно физической активности, она стимулирует выработку эндорфинов – гормонов счастья, – которые и помогают улучшить настроение», — объяснил «Газете.Ru» врач-сексолог, психотерапевт научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько.

Кроме того, мастурбация улучшает качество сна. Окситоцин помогает чувствовать себя в безопасности, за счет чего человек быстрее засыпает.

«В исследовании, где проводили опрос о влиянии сексуальной активности перед сном, участники отметили, что она и мастурбация могут быть куда эффективнее препаратов для сна. Действительно, за счет имеющейся фазы спада сексуального напряжения после самоудовлетворения возникает состояние расслабления, и сон наступает быстрее», – добавил Гулько.

А пролактин, который также вырабатывается после оргазма, активизирует работу иммунной системы — стимулирует стволовые клетки к кроветворению и участвует в развитии кровеносных сосудов.

Кроме улучшения сна и настроения, мастурбация во время менструации помогает снять болевой синдром.

«Механизм эффекта от таких действий связан со снижением менструальных спазмов. После оргазма происходит процесс выделения эндорфинов, что конечным образом положительно сказывается на психологическом состоянии женщины. Причем для создания желаемых ощущений достаточно наружной стимуляции, без проникающих действий», – заявил врач-сексолог.

Средство против рака и похмелья

Постоянная эякуляция также помогает снизить риски возникновения рака предстательной железы на 30%.

«Опубликованное журналом European Urology исследование показало, что секс 21 раз в месяц может помочь предотвратить рак простаты – это справедливо и для мастурбации, но количество раз должен определять сам человек, нужно учитывать личные особенности. Основная рекомендация – исходить из собственных потребностей и состояния», – отметил Гулько.

Мастурбация обладает тонизирующим действием, что ускоряет метаболизм в организме, поэтому она также может ускорить исчезновение симптомов похмелья у молодых людей при условии, что они немного выпили.

При этом, по словам Гулько, похожий эффект может дать и любая другая физическая активность.

Хотя регулярное самоудовлетворение оказывает положительный эффект на физическое и психическое здоровье человека, мастурбировать нужно уметь. При неправильной технике проблем в жизни только прибавится.

Мастурбировать нужно уметь

По словам специалистов, мастурбация бывает двух видов: адаптивная и дезадаптивная. Первая подразумевает под собой действия, которые может повторить партнер. Это, например, ласки клитора. А дезадаптивная не может быть воспроизведена в парном сексуальном контакте, именно она таит в себе угрозу и ведет к проблемам в паре, появлению невротических и тревожных расстройств.

Для девушек это — использование душа, сжатие мышц промежности, трение о подушку или другие предметы. Для мужчин это — тоже трение, использование пылесоса, легкое или интенсивное давление на половой член. К дезадаптивным способам мастурбации относят и искусственное удлинение процесса: когда оргазм не наступает в течение получаса.

«Дезадаптивную мастурбация партнер повторить не может, например, это миотонический оргазм. Женщина сидит и как-то сжимает мышцы — и таким путем она достигает оргазма. Мужчина этого с женщиной делать не может.

Способ мастурбации формируется раньше начала половой жизни — и если этот способ дезадаптивный, то другие ласки не будут возбуждать человека. Это может привести к большим проблемам: например, к невозможности достижения оргазма с партнером», – объяснил сексолог, кандидат медицинских наук и научный сотрудник Московского НИИ психиатрии Юрий Прокопенко.

По его словам, если женщина продолжит так мастурбировать, надеясь, что это поможет ей решить проблемы в партнерском сексе, то ситуация усугубится.

«Поэтому важно переучиться мастурбировать, но тут есть свои тонкости и индивидуальные особенности. Не нужно бездумно дергать себя за клитор — это может развить другой способ дезадаптивной мастурбации. Поэтому, когда речь идет о невозможности достижения оргазма в партнерском сексе, важно обращаться не к врачу-сексологу», – дополнил Прокопенко.

Депрессия, неврозы и бесплодие

Некоторые считают, что, воздерживаясь от мастурбации, люди могут привести свое тело в более здоровое состояние, справиться с эректильной дисфункцией и психическими расстройствами. Однако такое воздержание может привести к психологическим проблемам, безмикробному воспалению и временному бесплодию.

«Мастурбация – необязательное поведение, но у отказа от нее могут быть негативные последствия. Когда биологическое начало человека хочет получить сексуальную разрядку, а социальное запрещает это по тем или иным причинам, у человека могут возникнуть различные расстройства: депрессия, невроз или психосоматические болезни», – объяснил сексолог.

Он уточнил, что это необязательные побочные эффекты воздержания, но риски их возникновения есть, если человек к этому предрасположен.

«С другой стороны при половом возбуждении у человека возникает прилив крови к половым органам — когда человек постоянно хочет секса и не снимает это возбуждение мастурбацией — у него может возникнуть так называемое абактериальное воспаление», – рассказал специалист.

Подобные застойные процессы в области малого таза могут привести, например, к хроническому абактериальному пpocтатиту или циститу.

«Кроме того, при воздержании от мастурбации может возникнуть и временное мужское бесплодие. Сперма у мужчин вырабатывается постоянно, но для оплодотворения необходима свежая сперма.

Если мужчина воздерживается от эякуляции, то в его семени преобладают старые сперматозоиды, которые плохо двигаются. Шансы на оплодотворения снижаются», – заявил Прокопенко.

Мастурбация – необходимый этап развития, и если ее нет, то это может говорить о задержках психосексуального развития, сказал Гулько.