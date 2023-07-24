Врач назвал неочевидную причину «волчьего аппетита»
Неутолимый голод, который в основном списывают на банальное заедание стресса, может имеет куда более серьезное научное объяснение, и, соответственно, подразумевает иные способы борьбы.
«Когда человек хочет есть практически всегда, и это чувство властвует над остальными, такой голод называется "волчьим", он может появиться при воспалении жировой ткани», — объяснила врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале.
Оказалось, что это самое воспаление жировой ткани влечет за собой инсулинорезистентность, при которой нарушается чувствительность тканей организма к инсулину. Глюкоза просто не может попасть в клетки тех тканей, которые зависимы от инсулина.
«У человека и вес в норме, и даже талия в порядке, но жировой ткани больше, чем мышечной. Клетки голодают, организм считает, что мы не поели, и заставляет накидываться на еду с еще большей силой. Вот такой замкнутый круг», — заключила эксперт.