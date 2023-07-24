Врач назвал неочевидную причину «волчьего аппетита»

«У человека и вес в норме, и даже талия в порядке, но жировой ткани больше, чем мышечной. Клетки голодают, организм считает, что мы не поели, и заставляет накидываться на еду с еще большей силой. Вот такой замкнутый круг», — заключила эксперт.