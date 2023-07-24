Эндокринолог назвала продукт, который помогает убрать жир на животе

Оливковое масло повышает уровень адипонектина, способствующего разрушению жиров и серотонина, так называемого гормона "счастья". Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на эндокринолога Екатерину Волкову.

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По ее словам, желающим похудеть также стоит обратить внимание на авокадо. В нем содержатся белки, мононенасыщенные жирные кислоты, клетчатка и олеиновая кислота, которая снижает аппетит.

Волкова объяснила, что чем старше человек, тем сложнее ему избавиться от лишнего жира. Одной из самых распространенных причин этого является недостаточная работа надпочечников на фоне хронического стресса. Кортизол усиленно вырабатывается, из-за этого растет вес, заключила эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что проблемы с щитовидной железой, дисбактериоз и затяжной стресс могут мешать сбросить вес. Так, из-за стресса организм думает, что нужно запасать жир, и человек начинает больше есть.