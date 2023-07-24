Врач перечислила заболевания, которые препятствуют похудению

Некоторые заболевания, включая проблемы с щитовидной железой, могут препятствовать похудению, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, прежде всего к набору веса может приводить гипотиреоз, при котором снижается активность щитовидной железы. В результате она перестает вырабатывать достаточное количество гормонов.

«За производство энергии и метаболические процессы в организме отвечает щитовидная железа. Если ее функция снижается, а снижаться она может, например, по причине недостатка йода, то метаболизм замедляется и сбросить вес достаточно сложно», — пояснила специалист.

Еще одна причина, которая мешает сбросить вес, — нарушение микробного баланса в кишечнике или дисбактериоз, продолжила диетолог. Данный недуг изменяет механизм всасывания поступившей в организм еды. В результате отходы в кишечнике перерабатываются патогенной флорой несколько раз, что повышает общую калорийность съеденного. На замедление снижения веса может повлиять и сильный затяжной стресс, добавила эксперт.

«Из-за стресса организм думает: тяжелые времена настали, вдруг будет голод, надо запасать жир, и человек начинает больше есть. Поэтому сложно похудеть», — уточнила Соломатина.