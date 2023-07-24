Врач назвала плюсы и минусы арбузной диеты

«Употреблять в течение дня исключительно арбузы не стоит людям со сниженной функцией почек, потому что они просто не смогут вывести избыток жидкости из организма. Кроме того, из-за высокого содержания калия в арбузе у человека с нарушением функции почек уровень элемента в крови может стать слишком высоким, это может спровоцировать слабость, онемение и покалывание кончиков пальцев, а также нарушения сердечного ритма. У людей с расстройствами пищеварения чрезмерное употребление арбуза может вызвать диарею, им также не следует перебарщивать с этой ягодой. Кроме того, арбуз имеет высокий гликемический индекс, поэтому его употребление стоит ограничить людям с сахарным диабетом», — объяснила врач.