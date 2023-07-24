Врач назвала плюсы и минусы арбузной диеты
Эта ягода содержит большое количество полезных элементов.
Распространено мнение, что арбуз может очистить организм, а заодно и избавить от лишних килограммов. Так ли это на самом деле и какие могут быть проблемы при соблюдении арбузной диеты рассказала «Газете.Ru» врач Александра Филева.
Арбуз является низкокалорийной ягодой, при этом в ней содержится много клетчатки. Так, за один перекус человек может съесть около трети ее нормы за день. Естественным образом вес при такой диете снижается быстро, однако надо понимать, что прежде всего уходит лишняя вода. Специалист подчеркивает, что если сидеть на арбузной диете слишком часто, то вместе с водой начнут вымываться полезные элементы.
«В арбузе много витамина С и витаминов группы B, фосфора, железа и каротиноидов (предшественников витамина А), которые обеспечивают здоровый цвет кожи, поддерживают нервную систему, улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет человека. Кроме того, в нем есть клетчатка, которая практически не переваривается в желудочно-кишечном тракте, помогает нормализовать работу кишечника и препятствует появлению запоров. Также в арбузе много магния, который важен для здоровья почек, а высокое содержание влаги в ягоде помогает предотвратить образование в них камней», — рассказала Филева.
Прежде чем решиться на арбузную диету, важно ознакомиться со многими противопоказаниями, чтобы не навредить себе.
«Употреблять в течение дня исключительно арбузы не стоит людям со сниженной функцией почек, потому что они просто не смогут вывести избыток жидкости из организма. Кроме того, из-за высокого содержания калия в арбузе у человека с нарушением функции почек уровень элемента в крови может стать слишком высоким, это может спровоцировать слабость, онемение и покалывание кончиков пальцев, а также нарушения сердечного ритма. У людей с расстройствами пищеварения чрезмерное употребление арбуза может вызвать диарею, им также не следует перебарщивать с этой ягодой. Кроме того, арбуз имеет высокий гликемический индекс, поэтому его употребление стоит ограничить людям с сахарным диабетом», — объяснила врач.
Александра также советует тем, кто хочет похудеть и поддерживать здоровый вес, придерживаться сбалансированного и разнообразного питания, употреблять белки, жиры и углеводы в каждый из приемов пищи и не злоупотреблять разгрузочными днями.