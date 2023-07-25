Врач рассказала, можно ли пить кофе и чай с молоком

«Добавление молока в эти напитки мешает полезным антиоксидантам и полифенолам проявить себя в полной мере, поэтому лучше не выпивать более 1–2 чашек чая и кофе с молоком в день. Кроме того, калорийность одного американо или чашки зеленого чая без сахара не более 2 ккал, а если добавить в них молоко, в состав которого входит немало жиров, питательность напитка резко увеличится, в среднем до 40 ккал. При этом жиры в молочных продуктах насыщенные. Их избыток негативно влияет на здоровье и может повышать уровень «плохого» холестерина в крови. Поэтому в кофе или чай лучше добавлять молоко с пониженным содержанием жира ― так можно контролировать свой вес и снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний», — предупреждает врач.