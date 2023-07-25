Врач раскрыла причины кругов под глазами с утра

Отоларинголог Кристин Демейсон рассказала, к чему приводит дыхание через рот во время сна. По ее наблюдениям, пациенты, которые ночью вынуждены постоянно дышать ртом и не могут вдохнуть достаточное количество воздуха носом, утром испытывают проблемы с самочувствием. К ним относятся першение в горле, неприятный запах изо рта, а также темные круги под глазами, головная боль и ощущение усталости сразу после пробуждения.