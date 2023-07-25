Врач рассказал о главных признаках послеродовой депрессии

Послеродовая депрессия – это серьезное состояние, с которым сталкиваются многие женщины после рождения ребенка. Алексей Вилков, врач-психиатр и психотерапевт, рассказал о главных признаках этого состояния.

© FBM.ru

Послеродовая депрессия обычно появляется в течение первых двух недель после родов, когда в организме женщины происходят гормональные изменения. Среди основных признаков послеродовой депрессии специалист выделил устойчивое понижение настроения, апатию, равнодушие к себе и ребенку, чувство тревоги, частые приступы плача без видимых причин, эмоциональную нестабильность и бессонницу. Однако самым важным признаком, указывающим на возникновение послеродовой депрессии, является длительность этого состояния – оно должно длиться более двух недель.

Алексей Вилков отмечает, что послеродовая депрессия может быть легкой, средней или тяжелой. Легкая депрессия часто проходит самостоятельно в течение месяца, однако, если состояние продолжается длительное время и есть признаки затяжной депрессии, необходима помощь психиатра или психотерапевта. В таких случаях могут назначаться антидепрессанты, однако при этом женщине следует отказаться от лактации, так как совмещение лекарств и кормления грудью не рекомендуется.

Специалист отмечает, что одним из самых серьезных последствий послеродовой депрессии является возможность проявления агрессии в отношении ребенка и склонность к суицидальным мыслям.