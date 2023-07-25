Диетолог описала последствия переедания арбуза

Несмотря на многочисленные полезные свойства арбуза, переедание этой бахчевой ягоды может привести к проблемам со здоровьем, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-диетолог Наталия Гридина. По ее словам, арбуз надо есть правильно, чтобы не страдать потом от тошноты и лишнего веса.

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Как пояснила специалист, арбузы важно не есть на ночь, прекратить их употребление необходимо минимум за два часа до отхода ко сну. Во-первых, большое количество жидкости может привести к утренней отечности, а во-вторых, арбуз содержит большое количество сахара, который приводит к появлению нежелательных лишних килограммов.

Кроме того, по словам эксперта, употребление арбузов на пустой желудок может привести к таким неприятным симптомам, как боль, вздутие, тяжесть, в крайних случаях — тошнота.

Арбузы противопоказаны людям с диабетом и лишним весом из-за высокого содержания сахара в составе. Чрезмерное количество жидкости в большой порции арбуза вредоносно для пациентов с заболеваниями почек. Калий в арбузах нежелателен к употреблению пациентам с нарушениями сердечного ритма, — предупредила диетолог.