Как выбрать солнцезащитное средство

Эксперт по маркировке продукции Станислав Сидоров рассказал Pravda.Ru, как по информации на упаковке выбрать подходящее солнцезащитное средство.

© Газета.Ru

Специалист пояснил, что при выборе солнцезащитной косметики прежде всего нужно обращать внимание на литеры SPF на упаковке - они указывают на уровень защиты от солнечных лучей, вызывающих ожоги и провоцирующих рак кожи.

Эксперт посоветовал использовать средства с SPF не менее 30, который блокирует примерно 97% UVB-лучей.

Для чувствительной кожи следует выбирать средства без парабенов, ароматизаторов и оксибензона, оказывающего вредное воздействие на кораллы и другие морские организмы.

Специалист также порекомендовал наносить средство от солнца на кожу каждые два часа независимо от указанного уровня водонепроницаемости и беречь кожу дополнительно, например с помощью одежды и шляп.