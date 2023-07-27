Специалисты рассказали о пользе малины для сердца и мозга
Малину используют как в свежем виде, так и готовят из нее желе, пастилу и варенье.
Так, употребление малины может улучшить работу мозга, стимулировать рост новых клеток и избежать возрастных ухудшений памяти благодаря антиоксидантам в ее составе, сообщает пресс-служба регуправления Роспотребнадзора.
Кроме того, эта ягода способна снизить уровень сахара в крови и предотвратить его скачки, защитить сердце и кожу от старения, бороться с артритом и помочь в похудении.
При покупке малины специалисты порекомендовали обратить внимание на контейнер, в котором она лежит. Внутрь обязательно должен проникать воздух, а ягоды – свободно перемещаться в коробке.
После покупки продукт лучше промыть и съесть сразу, так как он может храниться недолго.