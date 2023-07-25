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Названа неожиданная замена дезодоранту

Врач-дерматовенеролог Алена Девятова назвала россиянам неожиданную замену дезодоранту. Соответствующий материал публикует издание Marie Claire.

Названа неожиданная замена дезодоранту
© unsplash.com

По словам доктора, альтернативой привычному средству может стать гликолевая кислота. Девятова пояснила, что данный продукт выравнивает рельеф кожи, сглаживает рубцы и устраняет постакне. Помимо этого, гликолиевая кислота препятствует размножению бактерий и способна сделать пот менее резким, однако она не влияет на процесс потоотделения, подчеркнула дерматовенеролог.

«Метод безопасен, если использовать его не чаще двух-трех раз в неделю, косметическими средствами с концентрацией гликолевой кислоты менее 10 процентов. В противном случае вы сможете получить шелушение, покраснение и раздражение обрабатываемой зоны. Если у вас чувствительная кожа — отказываемся от гликолевой кислоты», — предупредила Девятова.

Кроме того, медик подчеркнула, что гликолиевая кислота повышает фоточувствительность, которая приводит к гиперпегминтации, вследствие чего в солнечный период ею пользоваться не стоит.

«Рекомендовано завершать использование средств с гликолевой кислотой за месяц до наступления солнечной активности. Если следовать всем вышеперечисленным правилам, это может стать любимым и безопасным способом поддержания кожи подмышек в свежем и ухоженном виде», — заключила эксперт.