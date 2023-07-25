Названа неожиданная замена дезодоранту

«Метод безопасен, если использовать его не чаще двух-трех раз в неделю, косметическими средствами с концентрацией гликолевой кислоты менее 10 процентов. В противном случае вы сможете получить шелушение, покраснение и раздражение обрабатываемой зоны. Если у вас чувствительная кожа — отказываемся от гликолевой кислоты», — предупредила Девятова.